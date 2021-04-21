Стоимость входного билета в Ленинградский зоопарк повысят с мая 2021 года

С 1 мая 2021 года стоимость взрослого входного билета в Ленинградский зоопарк за одно посещение составит 600 рублей — это на 100 рублей больше, чем сейчас. Цены на остальные категории посетителей останутся прежними.

Как объясняют в зоопарке, повышение стоимости связано с ростом цен на корма для животных и другие необходимые расходы. Средства, полученные от продажи билетов, используются для улучшения условий содержания животных и развитие зоопарка.

Напомним, ранее Ленинградский зоопарк устроил марафон хороших новостей, ведь «нам всем в такое непростое время не хватает доброты и теплоты». Пополнение в семействе мар, родился маленький барашек, а детеныши кенгуру выглянули из сумки — рассказываем обо всех, их много!