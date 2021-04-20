Из-за коронавируса Смольный вновь отказался от летних ночных автобусов

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу подконтрольного Смольному учреждения «Организатор перевозок», летом 2021 года запускать ночные автобусы не будут в связи с продолжающейся пандемией и сократившимся туристическим потоком. Год назад, в 2020-ом, их также не было.

Ночные автобусы совершают навигацию в период с 30 апреля по 15 ноября. Интервал движения транспорта составляет 30 минут — автобусы перевозят петербуржцев с 00:00 до 06:00 с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни по маршрутам, повторяющим линии петербургского метрополитена.

Курсирует и ночной поезд-челнок — между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная». Он связывает Центральный район с Васильевским островом и Петроградской стороной.