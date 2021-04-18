На Петроградской стороне в очередной раз загорелся исторический дом Басевича

В 13:45 спасатели получили сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Большая Пушкарская дом 7. В капитально-ремонтируемом доме происходило горение на площади 80 кв. метров. Пожар тушили четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Полностью локализовать его удалось в 14:40. Сейчас устраняются его последствия.

В МЧС также уточнили, что сведения о пострадавших не поступали.