На Петроградской стороне в очередной раз загорелся исторический дом Басевича

В воскресенье, 18 апреля, вновь загорелся исторический дом Басевича в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
В 13:45 спасатели получили сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Большая Пушкарская дом 7. В капитально-ремонтируемом доме происходило горение на площади 80 кв. метров. Пожар тушили четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Полностью локализовать его удалось в 14:40. Сейчас устраняются его последствия.
В МЧС также уточнили, что сведения о пострадавших не поступали.
Напомним, дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада. Проект разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра».
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