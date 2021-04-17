В «Севкабель Порту» заработал причал для водных экскурсий

Теперь петербуржцы смогут доплыть до «Севкабель Порта» от причалов на Английской и Дворцовой набережных. Также на причале будут совершать остановки по двум экскурсионным маршрутам по Неве от «Нева Тревел Компани». Речь идет о «Балтийском круизе» вокруг Васильевского острова и «Городе-Порте», пролегающий по Большой Неве от «Севкабель Порта» до Сенатской пристани. Кроме того, ое станет частью рейса «Уходим на закат» от «Севкабель Порта» до ЗСД и обратно.

Расписание рейсов от «Севкабель Порта» можно найти по ссылке. Цена билетов — от 465 рублей.