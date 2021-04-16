Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по здравоохранению, на сегодняшний день общее число летальных исходов после вакцинации от коронавируса в Петербурге — три. Первым скончался 49-летний учитель ОБЖ Дмитрий Соколов.

Он сделал прививку «Спутником V» перед Новым городом, а в январе, спустя месяц тяжелого течения инфекционного заболевания, скончался в больнице. Предполагалось, что он уже был заражен коронавирусом на момент вакцинации, но для прививки противопоказаний выявлено не было. Спецкомиссия, собранная Комздравом Петербурга для расследования причин смерти, установила, что его гибель не связана с приемом вакцины.

Второй скончавшийся после вакцинации от коронавируса — 80-летний житель блокадного Ленинграда. Он сделал прививку около полудня 15 апреля в районной поликлинике, шел домой, и около дома №26 по Таллинской улице упал. По предварительной информации, смерть мужчины была мгновенной.

«80-летний пенсионер скончался в течение часа после вакцинации. После получения первого компонента вакцины провел под наблюдением врачей положенные полчаса. Причина смерти будет установлена экспертами бюро судмедэкспертизы. Случай будет рассмотрен на иммунологической комиссии. О смерти уведомлены управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор», — рассказали в Комитете по здравоохранению.

Зафиксирован еще один, третий летальный исход после вакцинации от коронавируса в Петербурге. Информации о нем на данный момент нет — Комитет по здравоохранению обещает рассказать позднее.