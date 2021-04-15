Петербуржцы требуют вернуть Советским улицам исторические названия – Рождественские. Почему это важно и чем обернется для горожан

«Препятствий для переименования улиц нет, просто никто из наших руководителей, кажется, не хочет брать на себя ответственность за это решение, потому что боится получить негатив в свой адрес. Мы собрали подписи и направим их в Смольный. Наша цель — чтобы была создана рабочая группа. Мы не требуем сиюминутного переименования, но уверены, что этот вопрос необходимо публично обсудить, чтобы все точки зрения «за» и «против» прозвучали и были рассмотрены. Мне сейчас трудно сказать, на какой стороне большинство. Но у городских властей есть возможность провести опрос, исследовать проблему, привлечь экспертов. Главное — это открытое обсуждение.

Нам нужно учиться говорить об опыте Советского союза, переосмыслять его, чтобы страна могла дальше развиваться. Мне не нравится, что каждое 9 мая в центр города выезжают танки и мы радуемся победе над фашизмом, при этом реальное прошлое никто не вспоминает. Начав с переименования улиц можно подобраться и к более серьезным рассуждениям, которые нам нужны для понимания нашего места в настоящем.

С точки зрения исторической справедливости и здравого смысла, я думаю, название стоит вернуть. Для этого особых ресурсов не требуется: решение нужно принять и подписать. Документы у нас сейчас находятся в электронных базах, поэтому вся информация обновляется легко и быстро. А таблички стоят гораздо дешевле, чем, например, новогодняя елка на Дворцовой площади. К тому же, переименования регулярно происходят — и никаких сложностей это не вызывает, это отработанный процесс».