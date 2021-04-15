Петербуржцы требуют вернуть Советским улицам исторические названия – Рождественские. Почему это важно и чем обернется для горожан

Группа активистов создала петицию за переименование Советских улиц в центре Петербурга в Рождественские. Сейчас ее подписали почти 3 800 человек – в ближайшее время документ отправят в Смольный. «Собака.ru» поговорила с инициаторами о том, почему им кажется важным вернуть улицам исторические имена, как к этому относятся местные жители и сколько городу придется потратить на эту инициативу.
Улицы в историческом петербургском районе Пески стали называть Рождественскими на рубеже XVIII-XIX веков от располагавшейся здесь Рождественской части — она, в свою очередь, называлась так по имени храма Рождества Христова на Песках, духовного центра района. Через шесть лет после прихода к власти большевиков, в октябре 1923 года, все Рождественские улицы с 1-й по 10-ю разом переименовали в Советские. В 1934 году церковь Рождества Христова была взорвана, на ее месте остался сквер.
Диана Серая
Муниципальный депутат округа «Смольнинское», самовыдвиженец, живет на одной из Советских улиц
«Разговоры о возвращении названия Рождественским ведутся давно. Топонимическая комиссия уже четыре раза голосовала за переименование и рекомендовала это правительству города — в 1998, 2004, 2009 и 2017 годах. Но ничего так и не произошло — кажется, губернаторам не хватало смелости и решительности взять это под свой контроль и довести дело до конца. Здесь нужна политическая воля.
Прошлым летом завершилось восстановление храма Рождества Христова на Песках — его в 1934 году снесли большевики. Последнего настоятеля сослали на Колыму, а в 1937-м расстреляли. Я почитала об этой истории, и меня она задела — как может такая церковь стоять на Советских улицах? Их, кстати, переименовали в честь очередного съезда партии. Мне кажется, возвращение названий — это историческая справедливость.
В декабре 2020-го мы создали сайт и запустили петицию. На данный момент под ней подписалось внушительное количество людей — 3755. На этой неделе мы закончим сбор и отнесем в Смольный. Люди готовы и хотят, я избиралась в этом округе и много общалась с жителями. Плюс мы проводили опросы в местных пабликах — там 75% были «за» переименование, 15% «против», остальные 10% не определились. Некоторые старожилы района и так называют улицы Рождественскими.
Противники говорят: «Почему нужно возвращать исторические названия, а не ремонтировать дома». Но все-таки этим занимаются разные люди: одно — ответственность городских служб, а то, чем занимаемся мы — гражданская инициатива. К тому же, на переименование вообще не обязательно тратить деньги из бюджета — можно привлечь некоммерческие организации. Я, например, как жительница сама бы скинулась на новую табличку.
У нас нет других вариантов показать, что многие люди заинтересованы в решении этой проблемы — поэтому мы несем подписи. Мне кажется, что это общегородская история — переименование привлечет туристический поток, возможно, там можно будет начать проводить рождественские ярмарки, мероприятия. Можно будет много чего придумать».
Федор Горожанко
Гражданский активист
«Препятствий для переименования улиц нет, просто никто из наших руководителей, кажется, не хочет брать на себя ответственность за это решение, потому что боится получить негатив в свой адрес. Мы собрали подписи и направим их в Смольный. Наша цель — чтобы была создана рабочая группа. Мы не требуем сиюминутного переименования, но уверены, что этот вопрос необходимо публично обсудить, чтобы все точки зрения «за» и «против» прозвучали и были рассмотрены. Мне сейчас трудно сказать, на какой стороне большинство. Но у городских властей есть возможность провести опрос, исследовать проблему, привлечь экспертов. Главное — это открытое обсуждение.
Нам нужно учиться говорить об опыте Советского союза, переосмыслять его, чтобы страна могла дальше развиваться. Мне не нравится, что каждое 9 мая в центр города выезжают танки и мы радуемся победе над фашизмом, при этом реальное прошлое никто не вспоминает. Начав с переименования улиц можно подобраться и к более серьезным рассуждениям, которые нам нужны для понимания нашего места в настоящем.
С точки зрения исторической справедливости и здравого смысла, я думаю, название стоит вернуть. Для этого особых ресурсов не требуется: решение нужно принять и подписать. Документы у нас сейчас находятся в электронных базах, поэтому вся информация обновляется легко и быстро. А таблички стоят гораздо дешевле, чем, например, новогодняя елка на Дворцовой площади. К тому же, переименования регулярно происходят — и никаких сложностей это не вызывает, это отработанный процесс».
Борис Кириков
Историк архитектуры
«В составе топонимической комиссии несколько лет назад я голосовал за возвращение Советским улицам исторических наименований — Рождественские. Нынешние названия напоминают о диктате советской идеологии. Они обезличены и не связаны с историей местности — бывшей Рождественской части Санкт-Петербурга. Старые имена даны были улицам по церкви Рождества Христова. Этот храм XVIII века снесли в 1930-х годах, но сегодня он полностью воссоздан. Возрождение местной святыни можно считать действенным основанием для скорейшего возвращения родовых имен десяти пока еще Советским улицам».
Виктор Воробьев
Юрист
«Про паспорт
При переименовании улицы изменения места жительства гражданина не происходит, поэтому обязанности по снятию с регистрационного учета по старому адресу и постановке по новому адресу не возникает. При желании, однако, гражданин может обратиться в органы по вопросам миграции для обновления штампа.
Про недвижимость
В настоящее время свидетельства о праве собственности отменены и подтверждающим документом является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). После внесения сведений о переименовании в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) сведения в ЕГРН обновятся без участия гражданина.
Про адреса юридических лиц
В ЕГРЮЛ сведения также обновятся автоматически из ФИАС. Обеими системами заведует ФНС».
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