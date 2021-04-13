«Три билборда на границе с Пулковским»: петербуржцы обратились к Беглову из-за отсутствия школ в микрорайоне

На установленных билбордах написано: «В Пулковском нет школы», «До сих пор никто не уволен?», «Как же так, губернатор Беглов?». По словам петербуржцев, ни одного школы в «активно застраиваемом Пулковском до сих пор нет» — с момента ввода первого жилого комплекса в 2016 году. Первую обещали построить в 2016-2018 годах, вторую — в 2018-2020-х, но сроки каждый раз переносились по «неизвестным причинам».

На сегодняшний день адресно-инвестиционная программа Правительства Санкт-Петербурга предусматривает финансирование строительства школы с окончанием в 2023 году — при том, что еще даже не были проведены конкурсные процедуры и не определен подрядчик, указывают петербуржцы.

«Несложные арифметические подсчеты дают нам цифру в 7 лет — именно столько пройдет с момента заселения первого дома. И то при условии, если объект городские власти возведут в срок, во что верится с трудом, учитывая крайне печальную практику Комитета по строительству. А сколько будет построено, сдано и заселено новых домов за этот период? Сколько еще в перспективе? Чего хотят жители? Самого простого — доступного образования для своих детей», — резюмируют петербуржцы.

Муниципальный депутат поселка Шушары Илья Смирнов, который живет в Пулковском, рассказал «Таким делам», что это не первая жалоба местных жителей — они многократно отправляли свои обращения к исполнительным властям. В частности, они собрали 600 подписей под обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову. Однако на обращения им отвечают отписками, а сроки строительства школы в очередной раз сдвигаются.