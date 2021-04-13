«Отгадайте город по ЖКХ-арту»: копия Дворцового моста появилась на газоне возле дома в Калининском районе

Снимком «ЖКХ-арта» поделился в своем Twitter дизайнер и один из основателей движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга» Женя Софронов. «Отгадайте город по ЖКХ-арту», — подписал он фотографию. Копию Дворцового моста петербуржец заметил на газоне рядом с домом №14 на улице Верности в Калининском районе.

Напомним, в конце марта на Большой Конюшенной появился еще один Казанский собор. Последнюю снежную скульптуру зимы-2021 слепили из кучи снега, образовавшейся на бульваре.

Ранее художница из Петербурга Наталья Наниева создала конструктор «Тот самый Петербург». Это уже второй набор — с тремя деревьями, пазиком и даже граффити «Цой жив». «Собака.ru» поговорила с художницей о том, как создаются эти сувениры и о ее планах сделать из конструктора целый город.