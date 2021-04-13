Ключ на старт, зажигание, поехали: посмотрите, как развели Дворцовый мост ко Дню космонавтики

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в Смоленской области. 12 апреля 1961 года он стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. Спустя всего семь лет, 27 марта 1968 года космонавт-дебютант погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Тело Гагарина было кремировано.

В этом году исполнилось 60 лет полету Юрия Гагарина в космос. В честь круглой даты в Университете ИТМО создали Telegram-бот, позволяющий проследить за легендарным облетом орбиты Земли от лица первого космонавта планеты. «Поехали!».