Госстройнадзор выдал разрешение на строительство нового ледового комплекса «СКА-Арена» на месте СКК

Разрешение Госстройнадзора было выдано компании «СКА-Арена» 9 апреля — на «реконструкцию Петербургского спортивно-концертного комплекса в целях создания многофункционального спортивно-досугового комплекса». Новая ледовая арена будет построена к Чемпионату пира по хоккею, который Петербург примет в 2023 году.

Проект предполагает 7-этажное здание высотой 53,7 метра, рассчитанное на посещение 21,5 тысячи человек для хоккейных мероприятий и до 23 тысяч зрителей для концертов. Также планируется реконструировать два расположенных рядом павильона. Как пишет «Фонтанка», в проект еще могут внести коррективы.

Напомним, ранее «СКА-Арена», заключившая концессионное соглашение на реконструкцию СКК «Петербургский», показала, как будет выглядеть площадь возле спортивно-концертного комплекса после реконструкции. На территории в 12 гектаров создадут парк на 5,3 тысячи деревьев, обустроят футбольное поле, спортивные площадки и фестивальную зону. Представлены и проекты интерьеров новой ледовой арены. Строительство должно начаться в ближайшее время, новая арена может стать выше предшественника в полтора раза. Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга одобрила увеличение высотности на данном участке с 40 до 60 метров.