В Петербурге за 1,25 миллиарда рублей выставили на продажу особняк Паскевича

«В продаже кусочек настоящей истории Санкт-Петербурга. Объект культурного наследия регионального значения «Дворец Паскевича Ф.И. с дворовыми флигелями. Год постройки – 1798. Идеально подходит для отделения банка», – следует из описания лота.

Общая площадь объекта — 3589,4 квадратного метра. В здании находятся офисные, вспомогательные и подсобные помещения, подвал, курительные комнаты, кафе-столовая и сауна.