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В Петербурге за 1,25 миллиарда рублей выставили на продажу особняк Паскевича

В Петербурге выставили на продажу исторический особняк Паскевича, который находится на Английской набережной. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito.

  • Фото: citywalls.ru

«В продаже кусочек настоящей истории Санкт-Петербурга. Объект культурного наследия регионального значения «Дворец Паскевича Ф.И. с дворовыми флигелями. Год постройки – 1798. Идеально подходит для отделения банка», – следует из описания лота.

Общая площадь объекта — 3589,4 квадратного метра. В здании находятся офисные, вспомогательные и подсобные помещения, подвал, курительные комнаты, кафе-столовая и сауна.

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