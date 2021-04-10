Иностранные волонтеры не будут помогать с организацией Евро-2020 в Петербурге из-за коронавируса

«Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению [волонтеров], а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе», — заявил Антонов. В общей сложности более 11 тысяч человек подали заявки на волонтерство. Среди желающих были не только россияне, но и жители Албании, Алжира, Гвинеи, Венгрии, Индии, Италии, Пакистана, Германии, Греции и ряда других стран.

Отбор волонтеров завершился на этой неделе, 9 апреля. Команда состоит из 1,5 тыс. человек. Волонтеры будут работать по восьми направлениям: транспорт, последний километр (участок на пути к стадиону и прилегающая к нему территория), культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков, медицина и штаб.