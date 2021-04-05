По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 апреля, на погоду в Петербурге окажет влияние циклон «Улли», центр которого выйдет в северную часть Ботнического залива. Он закроет небо плотными облаками, усилит ветер и ближе к вечеру вызовет небольшие дожди. Температура воздуха в городе +6…+8 градусов, по области +4…+9. ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В ночь на вторник, 6 апреля, по территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт. По словам Леуса, он переведет «дожди в мокрый снег, временами будет существенно ухудшать видимость и понизит температуру, местами формируя гололедицу».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 6 апреля, облачная с прояснениями погода. Ночью ветер с порывами до сильного, осадки, днем небольшие в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. В ночное время суток +1…-1 градус, днем +4…+6. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В среду, 7 апреля, облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +6…+8. Ночью и утром на дорогах также местами гололедица.