Волонтеры начали очищать печь в доходном доме Шведерского в рамках первой акции фонда «Внимание»

Печь установили при строительстве дома в 1904 году для отопления второй парадной. В первой парадной тоже стояла печь, но в советские годы ее демонтировали. «Как и все печи в доме, печь в парадной — терракотовая. Это значит, что на изразцах нет глазури, так как она первоначально предполагалась под покраску», — пояснили в фонде.

Волонтеры планируют расчистить печь от наслоений краски. Как уточнили в фонде, на такую работу потребуется около десяти дней на этом объекте. Процессом руководили реставраторы «Паллады». Необходимые для расчистки материала купил совет дома. Следующая волонтерская акция состоится в середине апреля.