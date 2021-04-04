Волонтеры начали очищать печь в доходном доме Шведерского в рамках первой акции фонда «Внимание»

В минувшую пятницу, 2 апреля, фонд «Внимание» провел первую волонтерскую акцию, в рамках которой петербуржцы приступили к очистке печи в доходном доме Шведерского.
Печь установили при строительстве дома в 1904 году для отопления второй парадной. В первой парадной тоже стояла печь, но в советские годы ее демонтировали. «Как и все печи в доме, печь в парадной — терракотовая. Это значит, что на изразцах нет глазури, так как она первоначально предполагалась под покраску», — пояснили в фонде.
Волонтеры планируют расчистить печь от наслоений краски. Как уточнили в фонде, на такую работу потребуется около десяти дней на этом объекте. Процессом руководили реставраторы «Паллады». Необходимые для расчистки материала купил совет дома. Следующая волонтерская акция состоится в середине апреля.
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