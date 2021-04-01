На сегодняшний момент по всей территории Ленобласти наблюдается погодная аномалия на 1-2 градуса. В ближайшие дни температура также прогнозируется ниже нормы — пройдет снег, днем воздух будет прогреваться до 4-9 градусов тепла. Потеплеет с понедельника, 5 апреля — и ночные температуры будут исключительно со знаком «плюс». «Уже не остановить процесс, весна набирает обороны», — резюмировал Колесов.

В целом апрель-2021 будет теплым, температура на 1-2 градуса превысит норму. А в конце месяца ожидается до +18 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 2 апреля, облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами. В ночное время суток -1…+1, днем +5…+7 градусов. В воскресенье, 3 апреля, преимущественно облачно, временами небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Ночью -1…+1, днем +4…+6 градусов.

В понедельник, 4 апреля, облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, в конце дня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет понижаться.