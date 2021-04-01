Хранительница Петропавловского собора кошка Капитолина познакомилась с Юрием Куклачевым

«Сегодня! Во всех светских хрониках котокультурной столицы! 1 апреля состоялось долгожданное знакомство кошки Капитолины с Юрием Дмитриевичем Куклачевым. Сразу после торжественной церемонии полуденного выстрела знаменитый дрессировщик был представлен бессменной хранительнице Петропавловского собора. Ее Кошачье Мяучество благосклонно позволила Народному артисту РСФСР подержать себя на руках», — рассказали в пресс-службе Музея истории Санкт-Петербурга.

Уже 21 год живет в Государственном музее истории Санкт-Петербурга кошка Капитолина, которая считает Петропавловский собор своей «вотчиной». Только с силу своего преклонного возраста она начала подпускать ко входу кота Федора, обитающего по соседству на Монетном дворе.