В Петербурге вновь заменяют исторические двери. За последнюю неделю — в двух доходных домах

По словам Артемьевой, исторические двери в парадной дома №60 по улице Чайковского были заменены компанией «Дормост» в понедельник, 29 марта. Двери парадной дома Майзеля на Большом проспекте Петроградской стороны — в среду, 31 марта. По словам исследователя, замена этих дверей была согласована в КГИОП, однако отсутствовало письменное согласие собственников все равно отсутствовало.

«Захожу на сайт КГИОП в поиске номера телефона Управления зон охраны, чтобы узнать согласована ли замена исторической двери на Большом проспекте Петроградской стороны, 98. Смотрю, его переименовали в «Управление сохранения исторической среды». Вот как здорово, думаю, КГИОП теперь историческую среду сохраняет! Но нет, померещилось: замену оригинальной двери Комитет одобрил.Как ни назови, суть не меняется», — реагирует член петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.

Напомним, в середине августа с двух домов на Большом проспекте Петроградской стороны пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Объявление о замене входных групп в рамах проекта «по благоустройству улиц исторического центра» Петербурга появилось спустя сутки после пропажи без обозначенной даты проведения монтажных работ. Петербуржцы приняли решение искать двери самостоятельно. Позже двери заменили в парадных доходного дома Алюшинского на Большом проспекте П.С., 69.