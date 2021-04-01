В Петербурге вновь заменяют исторические двери. За последнюю неделю — в двух доходных домах

Летом 2019 года в Петербурге стартовала масштабная реконструкция Большого проспекта Петроградской стороны, в рамках которой проводилась замена парадных дверей. Однако работам подверглись не только железные новоделы 90-х — избавляться начали и от деревянных входных групп. Петербуржцы начали борьбу за их сохранность, градозащитникам удалось приостановить процесс. Однако сейчас исторические двери вновь начали заменять, за последнюю неделю — сразу в двух доходных домах. И не только на Петроградской.
На этот раз исторические двери начали заменять на копии не только на Петроградской. Новоделы установили в парадной доходного дома Арутиновой на проспекте Чайковского, 60 и дома Майзеля на Большом проспекте П. С. Активисты бьют тревогу — в Петербурге осталось менее 5% исторических дверей.
«Их ценность в подлинности. И часто они — единственный источник информации об облике двери (если дверь утрачена, практически невозможно достоверно воссоздать ее). И главное: какой бы потрепанной вам не казалась дверь, она поддается восстановлению», — говорит исследователь петербургской архитектуры Ника Артемьева.
По словам Артемьевой, исторические двери в парадной дома №60 по улице Чайковского были заменены компанией «Дормост» в понедельник, 29 марта. Двери парадной дома Майзеля на Большом проспекте Петроградской стороны — в среду, 31 марта. По словам исследователя, замена этих дверей была согласована в КГИОП, однако отсутствовало письменное согласие собственников все равно отсутствовало.
«Захожу на сайт КГИОП в поиске номера телефона Управления зон охраны, чтобы узнать согласована ли замена исторической двери на Большом проспекте Петроградской стороны, 98. Смотрю, его переименовали в «Управление сохранения исторической среды». Вот как здорово, думаю, КГИОП теперь историческую среду сохраняет! Но нет, померещилось: замену оригинальной двери Комитет одобрил.Как ни назови, суть не меняется», — реагирует член петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.
Напомним, в середине августа с двух домов на Большом проспекте Петроградской стороны пропали исторические резные двери, выполненные из дерева. Объявление о замене входных групп в рамах проекта «по благоустройству улиц исторического центра» Петербурга появилось спустя сутки после пропажи без обозначенной даты проведения монтажных работ. Петербуржцы приняли решение искать двери самостоятельно. Позже двери заменили в парадных доходного дома Алюшинского на Большом проспекте П.С., 69.
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