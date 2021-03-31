Парадную дверь в доходном доме Романова на Суворовском проспекте отреставрируют

Дом №47 по Суворовскому проспекту построен в 1901-1903 годах для потомственного почетного гражданина Романова. В одной из парадных собственники особенно следят за состоянием лестницы — еще в 1990-х годах они сделали первый ремонт сообща. Сейчас здесь вновь ведутся работы — этого жильцы добились от управляющей компании.

Вместе с ремонтом парадной жители задались вопросом восстановления входной группы — за 120 лет двери ни разу не реставрировались. «Двери чудом избежали закрашивания масляной краской и сохранили остекление. При установке кодового замка, а затем и домофона жители старались не наносить серьезного вреда дореволюционной входной группе. Из-за влажности дверь в последние годы просела, и больше нет возможности откладывать реставрацию», — говорят в фонде.

Жители парадной сами приобретут оборудование для домофона, замок и доводчики, а также соберут 30% стоимости всех реставрационных работ. Остальные средства планируют добыть путем краудфандинга — всего нужно 562 тысячи рублей. Поддержать проект можно по ссылке.