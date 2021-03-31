В Петербурге появится база водных видов спорта. Заниматься серфингом можно будет в «непосредственной близости» от Парка 300-летия

Проектируемая база водных видов спорта расположится в Приморском районе, на Невской губе Финского залива — в непосредственной близости от Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Здесь создадут три гидротехнических сооружения, способных полностью погасить штормовые волны. Они будут круглыми — диаметром 50 метров, в центре каждого будет располагаться площадка для подъема флага.

Для защиты пляжа от волн по контуру выложат природные камни большого размера. Для связи базы с берегом создадут пешеходные подходы — основные соединят со внутренними аллеями и тротуарами Парка 300-летия. Также планом предусмотрено функциональное зонирование территории.

В рамках проекта предусмотрено благоустройство пляжной территории — устройство удобных подходов и спусков к воде, площадки для организации стоянок велосипедов и детских колясок, размещение теневых навесов и кабинок для переодевания, обновление и завоз чистого песка. На самой базе будут сдавать в аренду и хранить инвентарь для виндсерфинга и кайтсерфинга, флаги и другое снаряжение. Она будет работать с мая по октябрь, а с ноября по апрель переходить в режим консервации.

Сейчас петербуржцы могут высказать свое мнение о проекте — до 1 мая на сайте Комитета по природопользованию доступен для скачивания опросный лист. В скором времени должно состояться публичное обсуждение проекта и анализ его влияния на окружающую среду.

Напомним, о том, что в Петербурге появится станция водных видов спорта, стало известно в 2018 году. Тогда власти города передали часть земель под строительство базы компании-инвестору «Зенит-Арена». Тогда в рамках проекта предполагалось организовать рекреационную территорию с зоной подготовки судов к спуску, трибунами и парковочными местами для транспорта.

Кроме того, в апреле 2020 года на Невской губе Финского залива, в районе западной части Крестовского острова, началось строительство яхт-клуба. Он будет ориентирован на детей — воспитанниками уже в 2021 году смогут стать дети старше 10 лет начального и среднего уровня подготовки.