Скучаете по прогулкам по теплому и летнему Петербургу? Окунитесь в воспоминания вместе с Музей Тотибадзе!

В Петербурге певица Муся Тотибадзе готовилась к премьере спектакля «Джульетта» в постановке участников Венецианской биеннале Тийтома Оясоо и Эне-Лийса Семпера для БДТ имени Товстоногова. По сюжету, молодая выпускница театрального института впервые попадает в профессиональный театр и уже в процессе репетиций очаровывает окружающих своей искренностью и непосредственностью. Постепенно отношения, давно выстроенные в труппе, тесно переплетаются с отношениями между героями трагедии Шекспира.

«Когда мы выпускали «Джульетту», почти каждый день было вот это. В общем, дел было невпроворот!» — поделилась певица.