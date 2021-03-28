«Придут дожди, но тепло останется»: синоптик рассказал о погоде на воскресенье

Согласно прогнозу Леуса, сегодня на погоду будет влиять теплый атмосферный фронт. «Приближаясь с запада, он постепенно затянет небо плотными облаками, и во второй половине дня местами вызовет дожди. При этом уменьшение солнечного прогрева компенсируется адвекцией теплого воздуха, и показания термометров на 5-6° превысят климатическую норму», — отметил он.

Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, а в Ленобласти ожидается от +7 до +12 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, добавил синоптик.