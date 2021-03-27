Петербуржцы приодели «Коломенскую Венеру» в голубой халат и розовую шапку

Ранее стало известно о том, куда пропала копия скульптуры «Девушка с веслом», которая располагалась на острове у Малой Невки. Версий было много: пользователи предположили, что она «замерзла и ушла» или даже отправилась на свидание. Как оказалось, скульптуру отправили на реставрацию. Представители Английского гребного клуба ранее пояснили, что «из-за вандалов ее приходится раз в неделю перекрашивать и реставрировать».