Петербуржцы приодели «Коломенскую Венеру» в голубой халат и розовую шапку

Скульптура в Дровяном переулке, которую горожане прозвали «Коломенской Венерой», получила новый весенний образ. Петербуржцы надели на фигуру голубой халат и розовую шапку. Об этом пишет «Фонтанка».
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Фото: Ксения Потеева, «Фонтанка»
«Коломенская Венера» находится в историческом районе Коломна, во дворе дома № 3 в Дровяном переулке. Местные жители также называют ее Незнакомкой, Дамой или Бабой. С момента ее появления горожане постоянно экспериментировали над ее обликом — надевали на фигуру противогаз, красили платья и делали макияж.
Ранее стало известно о том, куда пропала копия скульптуры «Девушка с веслом», которая располагалась на острове у Малой Невки. Версий было много: пользователи предположили, что она «замерзла и ушла» или даже отправилась на свидание. Как оказалось, скульптуру отправили на реставрацию. Представители Английского гребного клуба ранее пояснили, что «из-за вандалов ее приходится раз в неделю перекрашивать и реставрировать».
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