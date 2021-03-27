На месте аквапарка «Вотервиль» появится гостиничный комплекс

По информации издания, «дочка» московской ГК «ПИК» — ООО «Пик-Инвестпроект» — приобрела 50% в компании «Аквапарк Билдинг», которой принадлежит аквапарк на улице Кораблестроителей. Вторая половина компании принадлежит предпринимателю Андрею Недбаеву и ООО «День и ночь», владельцем которой является Даля Каледина.

В Госстройнадзоре рассказали, что «Аквапарк Билдинг» ранее обращалась за разрешением на строительство гостиницы на участке площадью более 1,8 гектара на ул. Кораблестроителей. Реализовать проект будут в два этапа, этажность составит от 5 до 13 этажей. Согласно проекту, общая площадь первой очереди гостиницы составляет 54 993,72 кв. м, из которых на номера приходится 31 491,61 кв. м. Гостиница включает паркинг вместимостью 194 машиноместа. Во второй очереди площадь номеров составит 29,2 тыс. кв. м, вместимость паркинга — 111 машиномест.

Напомним, «Вотервиль» открылся в 2006 году — это был первый аквапарк в Петербурге. В 2014-м году его закрыли после того, как в аквапарке чуть не захлебнулся ребенок.