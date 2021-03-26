В Петербурге вводят систему пред-профессиональной подготовки. В школах создадут профильные классы по «высокотехнологичным компетенциям»

С нового учебного года в ряде школ Петербурга откроются классы пред-профессиональной подготовки. Ведущие вузы создадут для этих классов специальные учебные программы. На предприятиях и в вузах для школьников будут организованы профпробы — «примерка профессий». Существенно вырастет практическая работа, ориентированная на будущие профессии, в системе дополнительного образования.

В течение трех лет на эти цели город выделит более миллиарда рублей. Будет сформировано не менее 200 профильных классов. Средства среди школ будут распределяться на конкурсной основе.

«В Петербурге стартовал новый образовательный проект «Проф-Старт». Его цель — создать новые возможности для профессиональной ориентации и подготовки старшеклассников. Ребята познакомятся с самыми современными специальностями и получат навыки будущей профессии прямо за школьной партой», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Уже создано четыре кластера — «Открытый город», «Комфортный город», «Умный город» и «Социальный город». Проходя каждый маршрут, старшеклассники 8-10 классов встречаются с экспертом, слушают пояснительную лекцию, а также решают первую профессиональную задачу. Так, в кластере «Открытый город» представлены профессии, связанные с культурой, искусством, медиа, туризмом и СМИ, а кластер «Умный город» направлен на профессии, связанные с высокими технологиями, безопасность и IT-профессиями.

Партнерами проекта по пред-профессиональной подготовке школьников старших классов стали Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», компания GEOSCAN, «Обуховский завод», Концерн «Алмаз-Антей», Институт робототехники и технической кибернетики», РЖД, BIOCAD, Пожарно-спасательный колледж Санкт‑Петербургского центра подготовки спасателей, Педагогический университет имени Герцена, Университет ИТМО, Политехнический университет, Химико-фармацевтический университет, Государственный морской технический университет и издательство «Просвещение».