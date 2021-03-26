Завод «Севкабель» ищет новых хозяев котам и кошкам. Они привыкли к человеку и из-за сноса цехов могут погибнуть

По словам сотрудников завода, коты и кошки на протяжении многих лет жили на «Севкабеле» рядом с человеком — кому-то это не нравилось, кому-то нет, однако сейчас «нужно помочь нашим братьям меньшим, потому что к ним пришла беда».

«Сначала какие-то уроды (по-другому не сказать) из числа наших бывших коллег решили за что-то отомстить хвостатым и раскидали по заводу отраву — так из огромного клана кошек осталось в живых чуть больше 10 хвостатых. Но и им сейчас грозит гибель. Цеха в процессе сноса, а животные привыкли к человеку, и их нужно срочно куда-то пристроить — пока они не погибли от голодной смерти или их не завалило под останками завода», — говорят сотрудники завода.

Сейчас нужно отправить на передержку недавно родившую кошку — из-за возраста их еще нельзя вакцинировать, поэтому отправить в приют хвостатых невозможно. Также сотрудники завода ищут хозяев для оставшихся 12 хвостов. «В приют их возьмут, если понадобится. Но для них это будет стресс и ужас, так как они привыкли к людям и заводу. Лучше бы найти им сразу свои собственные дома, ведь почти все из них ручные», — говорят в «Севкабеле».

Также сотрудники завода надеются на финансовую поддержку — деньги нужны, чтобы оплачивать вакцинацию, отлов и стерилизацию. Узнать подробности, как перевести средства, можно в официальном сообществе завода.

«В общем, просим и почти умоляем вас о помощи. Понятно, что у всех нас теперь дела обстоят не лучшим образом, но давайте будем оставаться людьми и будем по мере сил помогать тем, кто нуждается в нашей защите», — резюмируют сотрудники завода.