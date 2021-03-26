По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сейчас Петербург «в зоне атмосферного фронта». «Сегодня, 26 марта, на погоду Северной столицы окажет влияние смещающийся с запада атмосферный фронт. Временами его облачная гряда будет закрывать небо плотной пеленой, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон далёк от рекордов, однако будет на 2-3 градуса выше климатической нормы», — отметил синоптик.

В пятницу воздух прогреется до +5…+7 градусов, по области от +3 до +8. Ветер юго-западные 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 27 марта, облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, в ночное время +1…+1, в дневное +8…+10 градусов. В воскресенье, 28 марта, переменна облачность, без существенных осадков, ветер южный, юго-восточный слабый, днем умеренный. Ночью от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до 9-11 градусов со знаком «плюс».