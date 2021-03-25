На фасаде Дома радио на Итальянской появится оживший «Юноша с лютней» Караваджо

На оригинальной картине Караваджо «Юноша с лютней» (1595-1596) музыкант исполняет мадригал Жака Аркаделя Voi sapete ch'io v'amo («Вы знаете, что я вас люблю»). Для демонстрации «ожившей» картины на фасаде Дома радио коллектив musicAeterna подготовил новое музыкальное сопровождение к картине — артисты хора и композитор Дмитрий Мазуров создали оригинальную композицию, которая будет трансформироваться от старинного до современного звучания.

«Трансформируясь вместе с парадигмой стилей и жанров искусства XX века, «Юноша с лютней» Караваджо превратится в «Лютниста» Чжан Хуаня, который был представлен на персональной выставке художника «В пепле истории» осенью 2020 года в здании Зимнего дворца», — говорят о картине Караваджо в Комитете по культуре Петербурга.

Проект приурочен к 450-летию со дня рождения Караваджо. Мэппинг-проекцию картины «Юноша с лютней», созданием которой занимались Николай Николенко и Дарья Ан, можно будет увидеть 26, 27 и 28 марта в рамках проекта «Музей 15/24» на фасаде Дома радио на Итальянской улице, 27. Начало в 19:00.