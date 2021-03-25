Весенняя погода позволила приступить к мытью улиц Петербурга

«Наступает самый нелюбимый для горожан период, когда тщательно отмывать город еще нельзя из-за рисков обледенения, но и подметания недостаточно, появляется пыль. Дорожным предприятиям поручено с учетом погодных условий начинать мыть отдельные прогретые участки улиц. Сегодня начались работы на центральных проспектах и основных скоростных магистралях, где уже нет снега. Например, на Невском проспекте. На такой уборке 24 марта было задействовано 150 специализированных машин», — отметил вице-губернатор Николай Бондаренко.

В переходный период, пока не установилась стабильно теплая погода, дорожные предприятия локально зачищают снег, а на солнечных участках впервые моют тротуары и проезжую часть. Улицы моют только днем и только водой, после этого асфальт зачищают щетками. При этом на отдельных участках продолжаются работы по зачистке лотковых зон от снега. Всего на уборке города работает порядка 800 единиц техники. Большая часть специализированных автомобилей работает по все еще зимним регламентам.

«Масштабная работа по уборке города после зимы начнется в апреле. Сейчас коммунальные службы завершают сверять графики работ, синхронизируют отдельные виды уборки», — добавил Бондаренко. По его поручению убирать город в этом году коммунальные службы будут комплексно — выполняя сразу все виды весенних работ на одной территории. В первую очередь, Это в первую очередь касается уборки внутриквартальных территорий.