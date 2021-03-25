Новый корпус больницы Святителя Луки в Петербурге готовится принять первых пациентов

Новый стационар разместился в бывшей поликлинике ЛОМО — Смольный выкупил здание, построенное более 100 лет назад. Новый пятиэтажный корпус больницы Святителя Луки рассчитан на 165 обычных и 8 реанимационных коек, может работать как на прием плановых больных, так и в качестве инфекционного госпиталя — при необходимости его переформируют под COVID-19.

В дальнейшем в новом госпитале планируется создать лечебно-диагностический центр, который разместится на первых двух этажах и будет оказывать помощь жителям Калининского и других районов Петербурга. Остальные этажи займут отделения нейрореабилитации для пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, хирургические операции. На пятом этаже будет отделение онкологии с дневным стационаром и химиотерапией.

По словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге накоплен большой опыт строительства таких объектов — ранее были построены новые корпуса-трансформеры для Госпиталя для ветеранов войн и 33-й больницы в Колпино. «Продолжается возведение нового корпуса больницы Святого Георгия на 305 коек. Недавно мы присутствовали на закладке камня. Сейчас там уже возвели третий этаж, а уже к декабрю мы введем в строй этот стационар», — сказал он.

Напомним, клиническая больница Святителя Луки на Чугунной улице впервые начала прием пациентов с коронавирусом в июне 2020 года. Тогда в больнице было перепрофилировано 86 коек, имелось 3 реанимационных койки, 70 процентов коек были оборудованы кислородом.