ПМКФ-2021 посвятят культурным кодам новой реальности

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2021 году посвятят теме культурных кодов новой реальности. В рамках дискуссий участники обсудят успешные проекты и инициативы, которые удалось реализовать за время пандемии.
«Во многом именно творчество и искусство помогли людям пережить время самоизоляции, дали надежду и уверенность на лучшее. Культурные институции вышли из сложившейся ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом. Уверена, все заинтересованные стороны будут рады обсудить приобретенный за этот период опыт. Это позволит осмыслить тенденции новой реальности и учитывать их при реализации культурной политики, выработать ориентиры нашей будущей работы», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.
В рамках дискуссионных площадок ПМКФ планируется обсудить культурные проекты и инициативы, которые удалось реализовать в условиях пандемии и ограничений. Также участники поделятся опытом цифровизации культурных учреждений.
Проведение мероприятия в прошлом году было перенесено и запланировано на осень 2021 года — Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября. Он представляет собой международную площадку для встреч, взаимодействия и обмена опытом между ведущими специалистами в области культуры, представителями государственной власти, общественными деятелями и политиками из разных стран мира. Организаторами форума выступили правительство России, Министерство культуры РФ и правительство Петербурга.
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