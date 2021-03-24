В Петербурге — плюс 11 градусов! Последний раз так тепло в этот день было 83 года назад

«24 марта 2021 года во второй половине дня на объединенной гидрометеорологической станции Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных +11,0 градусов тепла, перекрыв максимум дня, который был отмечен в 1938 году и составлял +10,6 градуса. Итоговое значение максимальной температуры воздуха будет известно в 21:00», — сообщает петербургский Гидрометцентр.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 25 марта, местами небольшой мокрый снег и дождь. В ночное время суток +1…+3, днем +5…+7 градусов. В пятницу, 26 марта, ночью без существенных осадков, днем возможны небольшие дожди. Ночью от 0 до 2 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 8-10 градусов со знаком «плюс».

В субботу, 27 марта, без существенных осадков, ветер юго-западный, южный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.