Дети нашли скелет в одном из парков Петербурга. Судя по размерам, детский

Как пишет «Фонтанка», в минувший вторник, 23 марта, в полицию обратилась 42-летняя петербурженка — она заявила, что ее сын вместе с приятелями наткнулся на скелетированный труп в Южно-Приморском парке.

Полицейские, работавшие по сообщению петербурженки, позже нашли останки на территории парковой зоны — примерно в 500 метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова. Специалисты склоняются к тому, что, судя по размерам, они принадлежат ребенку.

Следственно-оперативная группа также заявила о нахождении тела без одежды — его длина составляла около метра. Пол установить пока не удалось. На экспертизу отправили четыре пакета, пластиковые бутылки и окурки, которые находились на месте обнаружения трупа. Проводится проверка.