Средние температуры в России с апреля по сентябрь будут около и выше нормы, холодных весны и лета не ожидается. «Если характеризовать весь вегетационный сезон, этот сезон начинается с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны. В этом году, поскольку апрель прогнозируется в Центральном федеральном округе выше нормы, то можно ожидать, что именно в этот период наступит такое тепло, когда человек чувствует себя раскованно без всяких плащей», — заявил синоптик.

Теплый апрель прогнозируют по всей территории Северо-Западного, Центрального, Уральского и Сибирского федерального округа, а также на севере Дальневосточного.

В мае выше нормы ожидается в северной половине европейской части России, Уральского федерального округа, Западной Сибири и Красноярского края.

В июне жаркая погода прогнозируется в Якутии и Красноярском крае — здесь также ожидают дефицит осадков, как и на европейской части страны.

В июле температура выше нормы ожидается на северо-востоке европейской части России, Урала и Западной Сибири. На остальной территории температура будет около нормы.

Август будет жарким для жителей запада европейской части страны, Таймыра, Ямала и Забайкалья, дефицит осадков в этом месяце ожидается только в Якутии и на юге европейской части России.

Сентябрь будет теплым в большей части страны. Также для большинства россиян в этом месяце наступит бабье лето. «Сентябрь выглядит благополучно, комфортно. Судя по этому прогнозу можно говорить о бабьем лете. Виден очаг тепла, класс выше нормы. Он захватывает юг европейской России и восток, и юг Урала. Большая часть территории страны покрыта розоватым цветом — это значит, что температура около нормы, но на положительном фоне. Это всегда характеристика бабьего лета… На Европейской части, на большей части территории страны будет бабье лето», — отметил Вильфанд.