Полсотни спасателей эвакуируют петербургских туристов из Хибин из-за схода лавины — троих взрослых и 13 детей

В спасательной операции по эвакуации туристов из Петербурга задействовано 48 человек. В условиях «полного бездорожья и сложного рельефа» силами спасателей проводится эвакуация группы туристов с горы Маннепахк. Пеший маршрут прокладывается сотрудниками с помощью 3 снегоходов.

На текущий момент преодолено 5 километров пути в сторону промежуточного лагеря на станции Имандра. Проведение спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными условиями, сложным рельефом и глубиной снега на пути следования группы.

На железнодорожной станции спланированы мероприятия по первой помощи, отдыху, обогреву и питанию. В связи с ухудшением погоды группа временно остановится в промежуточном лагере на время, пока прорабатывается план дальнейших действий и возможность доставить группу туристов на поезде. Служба психологической помощи обеспечивает сопровождение родственников и близких участников туристской группы.

Как пишет «Фонтанка», губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что детей планируется доставить к ближайшей железнодорожной станции Имандра около 15:00 по московскому времени. К 15:50 информации о том, были ли дети доставлены на станцию, пока нет. Октябрьская железная дорога сформировала специальный поезд — отдельный локомотив и один пассажирский вагон. Планируется, что со станции Имандра петербуржцев доставят этим поездом на крупную узловую станцию Апатиты.

Напомним, вечером 22 марта из-за схода лавины снег накрыл 12-летнюю девочку, участвующую в походе. По сообщению губернатора Мурманской области, смерть констатировали утром 23 марта. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.