Петербургский международный юридический форум в этом году пройдет с 18 по 22 мая в онлайн-формате. Участники продолжат дискуссии об идеях модернизации права в условиях происходящих изменений.

«В ответ на изменившуюся обстановку в мире в 2020 году Форум впервые прошел в онлайн-формате — с 10 по 12 апреля 124 спикера из 20 стран приняли участие в «ПМЮФ 9 ½: Законы Коронавируса». Охват аудитории Форума составил 2 миллиона человек. В этом году мы продолжим дискуссии об идеях модернизации права в условиях происходящих изменений. Мероприятие вновь пройдет в онлайн-формате, но в этот раз его программа будет еще более насыщенной», — говорится в сообщении оргкомитета форума.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет со 2 по 4 июня. Он станет четырнадцатым по счету — в 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.