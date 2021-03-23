В Петербурге планируют установить памятник всем жертвам пандемии коронавируса

Установить в Петербурге памятник всем жертвам пандемии коронавируса предложила Межведомственная медицинская рабочая группа при городском совете по противодействую распространения COVID-19, возглавляет ее директор центра имени Алмазова Евгений Шляхто. В письме к Беглову они отмечают, что медицинское сообщество понесло в минувшем и нынешнем году невосполнимые утраты.

«Ушли из жизни многие медицинские работники, оказывавшие помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Их памяти посвящена недавно установленная на Петроградской стороне скульптура «Печальный ангел», и это событие достойно отражает заслуженное признание горожанами подвига врачей и медицинских сестер», — отмечают медики.

В то же время, считают медики, будет справедливым вспомнить всех, кто «в эти тяжелые дни самоотверженно трудился на благо города и его жителей» и погиб от коронавирусной инфекции — учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий.

Напомним, 3 марта на набережной реки Карповки открыли памятник погибшим во время пандемии медикам. Однако церемония должна была пройти только в на следующий день, 4 марта — с участием инициаторов появления «Печального ангела» Галины Артеменко и Ирины Масловой. Под их началом весной 2020 года появилась «Стена Памяти» медиков, погибших от COVID-19. Галина Артеменко и Ирина Маслова получили специальный приз премии «Собака.ru» «Петербург будущего 2021».