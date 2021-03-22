В Ленинградской области осталось менее 1 тысячи доз вакцины от коронавируса. Запасы закончатся сегодня

Как пишет «Бумага» со ссылкой на Комитет по здравоохранению Ленобласти, в регионе осталось 975 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Запасы препаратов, согласно прогнозам, могут закончиться сегодня — так как обычно за сутки прививают около 3 тысяч человек.

Сейчас Ленинградская область ожидает поставок вакцины от Минздрава, но пока неизвестно, когда придет новая партия.

Напомним, еще в минувший четверг, 18 марта, в более четверти прививочных пунктах Петербурга закончилась первая доза вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививки ставили в более 90 из 137 отделениях, Комитет по здравоохранению ждал новую поставку к концу недели, что и произошло — 19 марта в город поступило более 15 тысяч комплектов доз.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, всего по состоянию на 21 марта в Петербурге привито 327 587 человек. Из них 236 187 человек полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 1 538 человек, вторично — 3 068. За весь период в город поступило 364 042 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток — 35 255 комплектов.