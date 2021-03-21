МЧС: в понедельник в Петербурге ожидаются метель и сильный ветер

Завтра, 22 марта местами пойдут снег, мокрый снег, а ночью порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. В МЧС рекомендует при таких погодных условиях оставлять машину в гараже или подальше от хлипких конструкций. А пешеходам стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, а днем —до +1. На дорогах может образоваться гололедица, а атмосферное давление будет повышаться.