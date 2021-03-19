В Петербурге ожидают снежные выходные. С метелями и порывистым ветром

Как предупреждает МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз синоптиков, уже в субботу, 20 марта, в городе местами пройдет умеренный снег, возможна метель. Ветер юго-западный, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. «Если Вам все же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!» — говорят в МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 21 марта, облачная погода. Пройдет снег, ночью местами сильный, возможно налипание мокрого снега и метель. В ночное время суток -1…-3 градуса, днем воздух прогреется до 1-3 градусов выше нуля.

В понедельник, 22 марта, облачная, днем с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный умеренный. В ночное время суток -3…-5, днем 0…-2 градуса. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет повышаться.