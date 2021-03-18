Вор попытался ограбить Музей-квартиру Бродского в доме Мурузи. И попал на видео

Минувшей ночью неизвестный пытался ограбить Музей-квартиру поэта и нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Инцидент попал на видео — на кадрах мужчина в темной одежде взламывает дверь в квартиру с «полуторами комнатами» в доме Мурузи.
На видео, которое публикует «Фонтанка», запечатлен неизвестный в темной одежде, капюшоне и белых текстильных перчатках. Он подходит к двери квартиры №36, где располагается музей-квартира Бродского, осматривает ее, после чего пятится спиной к камере видеонаблюдения напротив, закрывает объектив рукой, а после заклеивает его.
По словам сотрудников музея, с первого взгляда в «полутора комнатах» Бродского ничего не пропало. Хранители осмотрят помещения еще раз, чтобы убедиться в этом. Кроме того, музей уже подал заявление в полицию.
Тестовое открытие музея-квартиры Иосифа Бродского в доме Мурузи состоялось в конце января 2020 года, позже там планировали проводить частные экскурсии. Официальное открытие было запланировано на 24 мая, к 80-летию со Дня рождения поэта и Нобелевского лауреата, однако было отложено из-за пандемии коронавируса. Оно состоялось в декабре 2020 года.
Открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского.
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