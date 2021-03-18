Вор попытался ограбить Музей-квартиру Бродского в доме Мурузи. И попал на видео

На видео, которое публикует «Фонтанка», запечатлен неизвестный в темной одежде, капюшоне и белых текстильных перчатках. Он подходит к двери квартиры №36, где располагается музей-квартира Бродского, осматривает ее, после чего пятится спиной к камере видеонаблюдения напротив, закрывает объектив рукой, а после заклеивает его.

По словам сотрудников музея, с первого взгляда в «полутора комнатах» Бродского ничего не пропало. Хранители осмотрят помещения еще раз, чтобы убедиться в этом. Кроме того, музей уже подал заявление в полицию.