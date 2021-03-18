Суд отменил штраф глухонемому петербуржцу, которого обвиняли в «скандировании лозунгов» на акции протеста

Ранее Красносельский районный суд установил, что 31 января в 15.10, находясь у дома №6 по Адмиралтейскому проспекту Агафонов «добровольно участвовал в проведении несогласованного публичного мероприятия в виде митинга переходящего в шествие по заранее определенному маршруту, целью которого было привлечение внимания в поддержку Алексея Навального». В протоколе полицейские указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».

Агафонов вину не признал. Кроме того, сообщил, что является инвалидом по слуху, в связи с чем требований сотрудников полиции слышать не мог. В отдел полиции переводчика ему не предоставили. Агафонову было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Он подал апелляционную жалобу на постановление суда. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также предложил оспорить решение суда по делу Агафонова.

Рассмотрел жалобу Петербургский городской суд и отметил постановление районного суда. Производство по делу прекращено за отсутствием состава.