Когда в Петербурге наступит настоящая весна? Рассказал главный синоптик города

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, устойчивая по-весеннему теплая погода придет в город к следующей среде, 24 марта. Последняя пятидневка месяца порадует петербуржцев плюсовой температурой и солнцем.

А пока в Петербурге холодно — особенно в ночное время суток. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 19 марта, небольшой снег, ветер северный. Ночью -5…-7, в пригородах местами до -10, днем от 2 до 4 ниже нуля.

В субботу, 20 марта, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер ночью северный, северо-западный слабый, днем умеренный, во второй половине дня порывы до сильного. В ночное время суток -9…-11, в пригородах местами до -14, днем от 2 до 4 со знаком «минус». На дорогах местами гололедица.