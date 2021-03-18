Власти Петербурга потребовали не повышать цены на такси во время нештатных ситуаций в общественном транспорте

«Данная ценовая политика лишает многих пассажиров доступных поездок. Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций», — заявил председатель Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков в письме, которое было направлено агрегаторам такси.

Поводом для обращения стал инцидент, произошедший 11 марта в городской подземке, когда из-за задымления было кратковременно закрыто движение поездов Невско-Василеостровской, «зеленой» линии метро. В течение 35 минут на участке от станции «Василеостровская» до «Площадь Александра Невского 1», а позже в течение 13 минут по всей линии движение поездов было остановлено.

«Ситуацией незамедлительно воспользовались многие такси, резко подняв прейскуранты на свои услуги. У некоторых агрегаторов, по сообщениям жителей, цены выросли сразу в три раза. Комитет считает повышение цен на такси в период нештатных ситуаций на общественном транспорте необоснованным и недопустимым. Теперь руководителям агрегаторов предстоит в кратчайшие сроки принять меры по недопущению повышения цен на свои услуги», — отмечает пресс-служба Комитета по транспорту.

Напомним, ранее «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и общероссийское движение «Сильная Россия» обратились к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить рост цен на такси. В период с 12 по 15 февраля из-за снегопадов стоимость поездки завышали в 3-5 раз.