Сурки Ленинградского зоопарка проснулись! Посмотрите, как самец активно проверяет территорию: все ли в порядке?

«Мы слышали шуршание в домике Ижорика и Августины уже давно, с первого потепления, однако звери не спешили выходить, причиной этому стали внезапно наступившие холода. Сейчас сурки появляются регулярно. Самец активно проверяет территорию: все ли в порядке? Самочка более осторожная, далеко от убежища не отходит. Мы верим, что холода позади и совсем скоро наступит весна!» — говорят в Ленинградском зоопарке.

Напомним, в этом году сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина проспали свой профессиональный праздник. По Дню сурка, который отмечается во всем мире 2 февраля, прогнозируют наступление весны и то, какой она будет. Тогда мы были с ними солидарны — погода продолжала располагать к спячке.

В 2019 году сурки Ленинградского зоопарка также проспали День сурка. Как и в 2018-ом — тогда они пробудились от спячки только в начале апреля. В прошлом году Ижорик и Августина проснулись 11 февраля. Пока сурки исследовали вольер, их детеныши продолжали наслаждаться отдыхом.

К концу недели в Петербурге похолодает. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 18 марта, ночью -3…-5 градусов, днем +1…-1. В пятницу, 19 марта, небольшой снег, в ночное время суток от 5 до 7, в пригородах до 10 градусов ниже нуля, днем от 2 до 4 со знаком «минус». В субботу, 20 марта, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, во второй половине дня сильные ветер. Ночью -9…-11 градусов, в пригородах местами до -14, днем от -2…-4.