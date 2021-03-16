В доходном доме Станового повредили отреставрированную дверь. Виновник сам вышел на связь, признался и компенсировал затраты на ремонт

«Во время ночной прогулки в состоянии подпития дама с кавалерами решили попасть в нашу красивую парадную с винтовой лестницей. Замки не поддались. Поэтому было принято решение взять дверь с разбегу. Лишь со второго раза одному из господ удалось выбить нижнюю фрамугу. Замок же остался на месте, не дав непрошенным гостям попасть в парадную», — рассказал активист и житель дома Станового Ярослав Костров на следующий день после инцидента. Ремонт должен был «встать в копеечку», поэтому Костров надеялся, что нарушителя удастся найти.

Но это «история с хорошим концом» — буквально через пару часов после публикации поста об инциденте на связь вышел нарушитель, который признал, что был не прав. После оценки работ он компенсировал все возможные затраты на восстановление двери. «С каждым бывает такое, что может попутать черт. Мы с советом и жителями дома вошли в положение этого человека. Верю, что вместе с нашей командой он будет беречь и охранять историческое наследие города. В том числе целевым взносами в фонд внимание или реставрационные мастерские, которые сохраняют наш город», — поделился Костров.

Поврежденную дверь вывезли на ремонт в мастерскую Парунова сегодня днем. Обратный монтаж запланирован уже на эту пятницу, 19 марта.

Напомним, ранее на двери доходного дома Станового на Мытнинской улице вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Кроме того, в фасадный ансамбль вернулась столетняя деревянная дверь, которая была сняла и заменена на металлопластиковую 10 лет назад. Позже еще одну дверь, железную, заменили на входные створки из ясеня, вернули двери и на лицевой фасад здания, а также в парадную со стороны Старорусской и Мытнинской улиц.