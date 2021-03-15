В Петербурге запустили «Доброавтобус» с бесплатными экскурсиями для пенсионеров

«Доброавтобус» запустили создатели благотворительного кафе для пенсионеров «Добродомик» совместно с компанией «КарелияГид». Первая экскурсия прошла в конце февраля и была посвящена главным достопримечательностях центра Петербурга — от Медного всадника до «Авроры».

Автобусные экскурсии будут проводить каждый четверг. В ходе следующей, которая пройдет 18 марта, расскажут о том, кто строил Петербург, какие складывались отношения между иностранными диаспорами, где были первые кварталы, населенные шведами и немцами, а где предпочитали жить итальянцы и французы.

Для того, чтобы попасть на экскурсию, необходимо заполнить форму на сайте, а перед отправкой «Доброавтобуса» по маршруту — предъявить пенсионное удостоверение. С собой необходимо взять защитную маску и перчатки.

Напомним, в октябре 2018 года на Детской улице в Петербурге открылся «Добродомик» — благотворительное кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. В июле 2019 года стало известно, что создатели петербургского кафе расширяют географию и планируют запуск в Москве. Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк открыла «Добродомик» на Тушинской улице. В июне 2020 года у «Добродомика» также появилась «горячая линия». На новый номер смогут позвонить бабушки и дедушки из любого региона России.