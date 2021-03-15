Общественный транспорт Петербурга полностью переведут на природный газ

Соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива в Петербурге подписали губернатор Александр Беглов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин. В 2021-2023 годах все участники соглашения объединят усилия для поэтапного перевода автомобильного и водного пассажирского транспорта, а также коммунальной техники, на природный газ.

В рамках соглашения Минпромторг рассмотрит возможность государственной поддержки и субсидирования разработчиков и производителей автомобильных и водных транспортных средств на газе. «Камаз» будет производить в необходимом количестве автобусы и коммунальную технику, которые работают на экологичном природном газе. В свою очередь Смольный продолжит обновление пассажирского автотранспорта. В 2021 году будет закуплено 54 автобуса и 2 автомобиля коммунальных служб. За последние 6 лет город приобрел 228 автобусов на природном газе.

«Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Соглашение позволит обеспечить поэтапный переход городского транспорта на газомоторное топливо в ближайшие три года. Петербург — признанный центр инноваций. Город входит в перечень приоритетных регионов Министерства энергетики России по расширению применения природного газа на транспорте и развитию газозаправочной инфраструктуры. Соглашение позволит укрепить и усилить эти позиции, что повысит качество городской среды», — заявил Беглов.

Всего на развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге до 2023 года из федерального и регионального бюджетов будет направлено 430 миллионов рублей.