«Мой дозор окончен»: петербургские полярники, которые провели почти год в Антарктиде, возвращаются домой

В Антарктиду прибыло судно «Академик Федоров», на котором петербургские полярники, застрявшие почти на год на станции «Мирный» из-за пандемии, вернутся домой. Об этом рассказал геофизик Денис Мельников в Instagram.
По его словам, обратный путь в Петербург займет три месяца — «через пол Антарктиды, менять зимовочные составы полярников на станциях Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Кейптаун и Бремерхафен». Мой дозор окончен!», — добавил Федоров.
Добавим, что полярник уехал на станцию «Мирный» в начале 2020 года и должен был вернуться осенью, однако из-за пандемии коронавируса сменщик Мельникова и несколько других полярников не смогли попасть на судно.
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