В шести районах Петербурга зафиксировали нарушения в качестве уборки улиц

Жилищный комитет Петербурга проверили качество уборки снега и обнаружили нарушения в шести районах Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.
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Фото: официальный сайт администрации Петербурга
«Ненадлежащее качество работ по очистке территорий от снега и не в полном объеме выполненная обработка внутриквартальных территорий противогололедными материалами выявлены в Пушкинском, Колпинском, Калининском, Центральном и Петроградском районах», — говорится в сообщении.
Кроме того, во Фрунзенском районе выявили частичное отсутствие механизированной уборки. Управляющим организациям из-за большого количества талой воды поручили выполнить прочистку забитых льдом и снегом патрубков и крышек колодцев ливневой канализации.
Вчера, 13 марта, в связи с резким потеплением и дождями было израсходовано 300 тонн противогололедных материалов. Уборкой занимались 6823 дворника.
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