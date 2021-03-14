В шести районах Петербурга зафиксировали нарушения в качестве уборки улиц

«Ненадлежащее качество работ по очистке территорий от снега и не в полном объеме выполненная обработка внутриквартальных территорий противогололедными материалами выявлены в Пушкинском, Колпинском, Калининском, Центральном и Петроградском районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, во Фрунзенском районе выявили частичное отсутствие механизированной уборки. Управляющим организациям из-за большого количества талой воды поручили выполнить прочистку забитых льдом и снегом патрубков и крышек колодцев ливневой канализации.

Вчера, 13 марта, в связи с резким потеплением и дождями было израсходовано 300 тонн противогололедных материалов. Уборкой занимались 6823 дворника.