На юге Петербурга пересчитают краснокнижных пестрых дятлов

Власти Петербурга планируют пересчитать дятлов в Полежаевском парке в Красносельском районе. Это следует из ответа вице-губернатора Николая Бондаренко петербуржцу Роману Орлову, рассказавшему о встрече с редкой птицей и попросившему внести ее в базу наблюдений.
Мониторинговые работы проведут в весенне-летний период. Специалисты при обнаружении птицы выявят статус ее пребывания. Николай Бондаренко также добавил, что Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ведет электронную базу данных по объектам животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу Петербурга. В нее внесут новую информацию о встрече с малым пестрым дятлом в Полежаевском парке.
В группе «За сохранение Полежаевского парка» в социальной сети «ВКонтакте» также попросили петербуржцев рассказать о встречах с этой птицей. «Соответствующая информация будет передана ответственным сотрудникам, которые будут проводить мониторинг», — говорится в посте.
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