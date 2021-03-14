На юге Петербурга пересчитают краснокнижных пестрых дятлов

Мониторинговые работы проведут в весенне-летний период. Специалисты при обнаружении птицы выявят статус ее пребывания. Николай Бондаренко также добавил, что Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ведет электронную базу данных по объектам животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу Петербурга. В нее внесут новую информацию о встрече с малым пестрым дятлом в Полежаевском парке.